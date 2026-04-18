Hram la Mănăstirea Sâmbăta de Sus: Suntem chemați să devenim izvor de binefacere pentru aproapele

Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și-a serbat hramul vineri, de Izvorul Tămăduirii. În predica rostită la Sf. Liturghie, PS Sofian Brașoveanul i-a îndemnat pe credincioși să devină „izvor de binefacere pentru aproapele”.

Slujba a fost oficiată la altarul exterior al așezământului monahal de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului și de Episcopul vicar Ilarion Făgărășanul al Arhiepiscopiei Sibiului.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul a amintit că la Mănăstirea Sâmbăta de Sus au trăit Sfinții Arsenie de la Prislop și Serafim cel Răbdător.

„E un mare dar ca să poți să vii să te rogi unor Părinți pe care poate că i-ai cunoscut în viață, sau în raza de lumină a vieții cărora ai trăit. Urmele acestor Părinți sunt peste tot în locurile acestea și harul și binecuvântarea lor sunt prezente peste tot”.

„Venim aici cerând ajutorul și mijlocirea lor, cerând darul lui Dumnezeu care să se reverse peste noi și prin Maica Domnului și prin ei toți”, a subliniat ierarhul.

Preasfinția Sa de evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a canonizat în ultimii ani 32 de sfinți: 16 sfinți preoți și mărturisitori din temnițele comuniste și 16 sfinte femei românce.

„Toți aceștia și toate acestea sunt și ei, prin apropierea de Dumnezeu, izvoare de binefacere către oameni. Fiecare dintre noi care ne apropiem de Dumnezeu suntem de fapt chemați să devenim pentru ceilalți binefacere și izvor de binefacere”.

Apostoli către Apostoli

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Laurențiu a subliniat apostolatul femeilor mironosițe.

„Femeile mironosițe au fost numite de Sfinții Părinți Apostoli către Apostoli, pentru că ele au fost încredințate și trimise de înger: Mergeți și spuneți ucenicilor că a înviat din morți și că va merge înainte de voi în Galileea, acolo Îl veți vedea”.

„Au dus mărturia aceasta la ucenici și ucenicii au adus-o în întreaga lume şi este cea mai mare bucurie pe care o ființă umană o poate simți”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

În continuare a fost oficiată Taina Sfântului Maslu, după cum este obiceiul la hramul așezămintelor monahale.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu