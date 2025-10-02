Hram la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc: Maica Domnului lucrează neîncetat în Biserica lui Hristos

„Maica Domnului lucrează neîncetat în Biserica lui Hristos. Ea are har și putere primite de la Fiul ei, astfel încât toți cei ce se roagă cu credință înaintea icoanei sale primesc ajutor și binecuvântare”, a spus Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, miercuri la hramul Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Nestor a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale Praznicului Acoperământului Maicii Domnului:

„Contrar părerilor greșite potrivit cărora rolul Maicii Domnului s-ar fi încheiat odată cu nașterea Mântuitorului, praznicul de astăzi ne arată că lucrarea ei nu s-a sfârșit. Ea mijlocește și acum pentru noi, fiind rugătoare și ocrotitoare a celor credincioși”.

Preasfinția Sa a subliniat evlavia deosebită a poporului român față de Maica Domnului: „Nu este întâmplător că foarte mulți creștini primesc la Botez numele Maicii Domnului. Nu este întâmplător nici faptul că aproape în fiecare casă se află icoana Maicii Domnului cu Pruncul, semn al dragostei și al nădejdii în ocrotirea ei. Cinstind-o pe Maica Domnului, noi Îl cinstim pe Fiul ei”.

La final, Episcopul Andrei a adresat mulțumiri ierarhilor invitați, membrilor administrației eparhiale, cinului monahal, preoților slujitori, oficialităților prezente, precum și credincioșilor veniți pentru a se bucura de prăznuirea hramului Catedralei.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei / Arhid. Alexandru Moroianu