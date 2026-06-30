Hram la biserica Penitenciarului Arad: IPS Timotei a explicat că puterea Evangheliei poate schimba viața omului

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a explicat luni că puterea Evangheliei poate schimba viața omului. Arhiepiscopul Aradului a oficiat Sfânta Liturghie cu prilejul hramului Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a penitenciarului din municipiu.

La slujbă au participat persoane private de libertate, conducerea unității de detenție și personalul penitenciarului.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că Evanghelia deschide fiecărui om posibilitatea unui nou început, prin pocăință, iertare și apropiere de Dumnezeu, îndemnând persoanele din penitenciar să privească spre exemplul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care și-au dedicat întreaga viață slujirii lui Hristos.

Arhiepiscopul Aradului a subliniat că prin lucrarea misionară a celor doi mari Apostoli, aceștia rămân modele de credință, jertfelnicie, pocăință și mărturisire a lui Hristos.

La finalul slujbei, părintele capelan Vlad Oneț a adresat mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Timotei pentru grija și susținerea acordate activității pastoral-misionare desfășurate în mediul penitenciar.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului