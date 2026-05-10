PS Varlaam Ploieșteanul ne îndeamnă să ne cunoaștem credința. Hirotonie și pomenirea Regilor României la Catedrala Patriarhală

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, i-a îndemnat duminică pe credincioși să se străduiască să-și cunoască mai bine credința.

Ierarhul a amintit că femeia samarineancă din Evanghelia Duminicii a 5-a după Paști L-a întrebat pe Hristos unde se cuvine să se roage, la Templul din Ierusalim, sau în alt loc? iar Mântuitorului i-a descoperit taina Bisericii: „În fiecare biserică din lume este un loc în care adevărații credincioși se roagă Tatălui în Duh și în adevăr”.

„Mântuitorul Însuși dă definiția vieții veșnice. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care tu L-ai trimis”, a amintit Preasfințita Sa.

Să ne cunoaștem credința, iar Dumnezeu ne va desăvârși cunoașterea

În acest context, părintele episcop vicar patriarhal a combătut sincretismul religios, viziune care afirmă că nu contează la care Dumnezeu te rogi.

„Este strigător la cer să trăim în mijlocul Bisericii, care este izvorul tuturor bunătăților, visteria cerească a tuturor darurilor Duhului Sfânt, și să murim de sete duhovnicească datorită necunoașterii sau cunoașterii insuficiente sau, și mai grav, ca în cazul femeii samarinence, datorită unei cunoașteri confuze, sincretiste”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„De aceea, iubiți credincioși și credincioase, trebuie să ne străduim să ne cunoaștem bine credința.”

Ierarhul a precizat că în prezent există o vastă literatură de popularizare a credinței ortodoxe, și sunt publicate Sfinte Scripturi, pe care Mântuitorul Hristos ne îndeamnă să le cercetăm, deoarece vorbesc despre El.

„Trebuie să ne însușim aceste date ale credinței noastre mântuitoare, pentru că adeseori ne întâlnim cu oameni care spun că ne rugăm fiecare în legea noastră, există un singur Dumnezeu și așa mai departe”, a amintit Preasfinția Sa.

„Iată că Mântuitorul spune că cel care cunoaște pe singurul Dumnezeu adevărat, acela poate moșteni viața veșnică. Pentru lucrul acesta al descoperirii, al învățării adevăratei credințe, trebuie să ne curățim sufletele, pentru că Hristos se descoperă inimilor curate, cum spune în Predica de pe Munte: Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.”

„Adevărul acesta, că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dăruiască darul cunoașterii adevăratei credințe, ni-l descoperă Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, Care spune: Nimeni nu-L cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl și nimeni nu-L cunoaște pe Tatăl decât numai Fiul și celor cărora va voi Fiul să le descopere”, a amintit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Hristos a dărâmat prejudecățile

Ierarhul a mai precizat că dialogul Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă la „arată că El a venit în lume ca să spargă, să dărâme toate aceste ziduri ale prejudecăților”.

„Apariția creștinismului este, cu adevărat, o revoluție care așază umanitatea pe temeiurile dorite de Dumnezeu, ale egalității între toți oamenii de pe pământ și ale egalității între bărbat și femeie, între copii și adulți”, a subliniat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost rostite ectenii pentru Regii României, deoarece 10 mai este Ziua Regalității Române, iar anul acesta se împlinesc și 160 de ani de la înscăunarea Principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen (viitorul Rege Carol I) ca Domnitor al Principatelor Române.

Hirotonie și distincție pentru un slujitor al Catedralei Patriarhale

De asemenea, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul l-a hirotonit preot pe Arhid. Constantin Hurjui.

„Este o binecuvântare a lui Dumnezeu ca, după 20 de ani de neînteruptă slujire a Catedralei Patriarhale, patru ani de slujire în calitate de cântăreț bisericesc, protopsalt și dirijor de cor, doi ani ca diacon și 14 ca arhidiacon, Părintele Constantin să primească darul sfintei preoții la altarul pe care l-a slujit cu atâta fidelitate, cu atâta dăruire și cu atât de mult talent”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșeanul.

Ierarhul a menționat că noul preot l-a însoțit, ca diacon și arhidiacon, pe pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la sfințiri de biserici, la sărbători importante din Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și în multe vizite pastorale.

„Este și un tânăr cu preocupări academice: a publicat un volum despre protopsalții Catedralei Patriarhale din București, volum care exploatează izvoare necunoscute specialiștilor în domeniul muzicii bisericești până acum”, a adăugat Preasfinția Sa.

Cu acest prilej, ierarhul i-a înmânat Părintelui Constantin Hurjui Ordinul „Sf. Ioan Gură de Aur” acordat de Patriarhul României pentru slujirea credincioasă din ultimele decenii.

Părintele Constantin Hurjui, bucovinean de origine, va sluji, la Parohia „Botezul Domnului, Nașterea Sf. Ioan Botezătorul și Sf. M. Mc. Gheorghe” din cartierul Pipera al Capitalei.

