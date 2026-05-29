A fost publicat Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în 13 volume

Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române a fost publicat în 13 volume, reunind viețile pe scurt ale sfinților, textele sinaxarelor, troparele, condacele și icoanele acestora pentru fiecare zi a anului bisericesc.

Publicarea Sinaxarului răspunde nevoii unei ediții sinodale actualizate, care să includă toți sfinții cinstiți în Biserica Ortodoxă Română. Lucrarea a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2022 și realizată de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Potrivit prezentării volumelor, Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române este structurat în 13 volume: 12 volume corespunzătoare fiecărei luni din an și un al 13-lea volum dedicat sărbătorilor cu dată schimbătoare din calendarul bisericesc.

Rolul sinaxarelor în viața Bisericii

Fiecare volum este precedat de un cuvânt înainte semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care evidențiază sensul duhovnicesc al cinstirii sfinților și rolul sinaxarelor în viața Bisericii.

Patriarhul Daniel subliniază că „pentru Biserica Ortodoxă Română, una dintre responsabilitățile ei pastoral-misionare importante este de a canoniza sfinți dintre cei care au fost credincioșii ei, precum și de a înscrie în sinaxarul ei sfinții canonizați de celelalte Biserici Ortodoxe autocefale”.

„În Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române au fost preluate și unele evenimente istorice, care nu sunt pomeniri de sfinți (târnosiri de biserici, cutremure de pământ sau eclipse de soare), dar care sunt specifice tradiției ortodoxe bizantine, fiind cuprinse în cărțile de slujbă ale tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale, iar unele dintre aceste evenimente beneficiind și de slujbe în Mineie”, a explicat Preafericirea Sa.

