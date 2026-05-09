România sărbătorește în data de 10 mai trei momente importante din istoria națională: sosirea lui principelui Carol în România în anul 1866, proclamarea Independenței țării în 1877 și încoronarea Regelui Carol I în 1881.

În anul 2021 a fost promulgată Legea nr. 189 care a actualizat o legislație mai veche privind instituirea acestei zile ca sărbătoare națională drept Ziua Regalității și Ziua Independenței Naționale a României

Cu prilejul zilei de 10 mai, autoritățile publice centrale și locale din România organizează manifestări cultural-artistice dedicate celebrării acestei date cu triplă semnificație istorică pentru statul român, potrivit Legii nr. 189/8 iulie 2021.

Ziua Regalității

Prima semnificație a sărbătorii este legată de sosirea principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen în România, în anul 1866, moment care a marcat începutul unei noi etape în istoria statului român modern.

După obținerea acordului împăratului francez Napoleon al III-lea și al regelui Prusiei, Wilhelm I, principele Carol a pornit spre România la sfârșitul lunii aprilie 1866, traversând Elveția și Austria. La 8 mai a ajuns la Drobeta-Turnu Severin, iar două zile mai târziu a intrat în București.

Venirea sa în capitală, la 10 mai 1866, a deschis cea mai lungă domnie din istoria României, de 48 de ani. În timpul domniei regelui Carol I, această dată a devenit Ziua Națională a României și Ziua Dinastiei.

După venirea regimului comunist la putere, această sărbătoare a fost eliminată din memoria publică oficială, iar autoritățile au pus accentul pe discursul rostit în Parlament de Mihail Kogălniceanu la 9 mai, în contextul proclamării independenței de stat a României.

Există și în prezent confuzii legate de data proclamării independenței României, generate în mare parte de reinterpretările promovate în perioada regimului comunist, pentru a diminua legătura dintre actul independenței și Ziua Dinastiei.

Ziua Independenței Naționale

Obținerea independenței față de Imperiul Otoman reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale domniei lui Carol I.

În 10 mai 1877, Senatul României a votat proclamația de independență, iar Carol I a condus armata română în timpul Războiului de Independență din anii 1877–1878. Statutul de stat independent a fost recunoscut oficial la Congresul de la Berlin din 1878.

Deși discursul privind independența a fost rostit de Mihail Kogălniceanu în Parlament la 9 mai 1877, ziua următoare a rămas în istorie ca momentul solemn al consacrării independenței, când Carol I a fost felicitat ca suveran al unui stat independent.

Anul acesta se împlinesc 149 de ani de la declararea Independenței de Stat a României.

