Grupul psaltic Tronos a colindat la Palatul Cotroceni. Psalților li s-au alăturat copii de la două parohii din țară

Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, condus de Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, a colindat vineri la Palatul Cotroceni, în prezența Președintelui României.

Cu acest prilej, la inițiativa Administrației Prezidențiale, Sala de spectacole a palatului a fost folosită pentru prima dată după o lungă perioadă de timp.

La eveniment au fost invitați copii de la două parohii din țară: aproximativ 20 de copii de la Parohia Perișoru, județul Brăila, însoțiți de Părintele Mihai Cimpoeașu, și aproximativ 50 de copii din Parohia Lada, județul Teleorman, însoțiți de Părintele Florin Danu.

Mesajul Nașterii Domnului la palat

„Am ales colinde mai vesele, colinde mai dinamice, deoarece erau prezenți foarte mulți copii”, a relatat Arhid. Mihail Bucă pentru Basilica.ro.

Protopsaltul a transmis mulțumiri Administrației Prezidențiale și tuturor celor care au asigurat buna desfășurare a evenimentului, la care au participat 32 de membri ai Grupului psaltic Tronos.

„Colindele sunt o mărturisire de credință mai ales acum, în vremurile în care este nevoie de mesaj, iar mesajul prin colind este foarte accesibil: mesajul Nașterii și al dăruirii din partea fiecăruia. Mulțumim Președinției României, pentru că ne-a permis să ducem mesajul Nașterii Domnului în acest loc”, a spus Arhid. Mihail Bucă.

Daruri pentru copii

La final, copiii invitați au urcat pe scenă și au cântat și ei colinde, după care Președintele Nicușor Dan le-a oferit daruri fiecăruia în parte.

„A fost o bucurie și pentru noi, adulții, o ocazie unică și foarte frumoasă”, a mărturisit Părintele Florin Danu.

După ce l-au colindat pe Președintele României, copiii au vizitat Biserica Palatului Cotroceni, unde Părintele Alexandru Bodoros le-a făcut un scurt istoric al sfântului lăcaș și al palatului.

Preotul își dorește ca recitalurile de colinde să devină o tradiție anuală la Palatul Cotroceni.

„Motivația acestei acțiuni a fost dragostea față de semeni și vrem să continuăm în fiecare an să facem această faptă bună”, a declarat Părintele Alexandru Bodoros.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu