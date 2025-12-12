La Palatul Cotroceni a avut loc vineri, 12 decembrie 2025, un concert caritabil de colinde la care a fost prezent și Președintele României, Nicușor Dan.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
La Palatul Cotroceni a avut loc vineri, 12 decembrie 2025, un concert caritabil de colinde la care a fost prezent și Președintele României, Nicușor Dan.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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