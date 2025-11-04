Grupul „Maria Stăniloae” al preoteselor din Germania și Austria a discutat despre misiunea în rândul tinerilor

Întâlnirea anuală a Grupului „Maria Stăniloae” al preoteselor din Germania și Austria a avut loc la Parohia „Buna Vestire” din Vöcklabruck, Austria, în perioada 31 octombrie-2 noiembrie. Tema întrunirii a fost: „Cum faci să faci! Instrumente de lucru în lucrarea cu tinerii”.

Programul celor trei zile a inclus sesiuni interactive, ateliere de formare și schimburi de experiență dedicate implicării tinerilor în viața Bisericii.

Au susținut prezentări și ateliere doamna preoteasă Natalia Corlean, coordonatoarea activităților cu tinerii de la Biserica Brâncovenească „Sf. Nicolae” din Făgăraș, doamna Gabriela Pipirig, coordonatoarea NEPSIS Belgia, și doamna preoteasă Ionela Ivan, referent la Departamentul pentru Tineret al Episcopiei Italiei și coordonatoarea NEPSIS Italia.

„Întâlnirea a avut scopul de a încuraja inițiativa și curajul în formarea grupurilor active de tineri și de a crea un cadru de împărtășire a bunelor practici de lucrare pastorală din diaspora ortodoxă română”, a transmis pe Facebook Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Pe lângă sesiunile de formare, participantele s-au bucurat de momente de rugăciune și comuniunecare au culminat cu Sf. Liturghie duminicală, în cursul căreia un grup de preotese a dat răspunsurile la strană.

În predica din cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul a subliniat că soțiile de preot completează slujirea misionară a preoților.

Întâlnirea preoteselor din Germania și Austria a ajuns anul acesta la a cincea ediție.

Vezi și: