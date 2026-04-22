Grupul copiilor de preot din Arhiepiscopia Iașilor a ales-o ca ocrotitoare pe Sfânta Blandina, a anunțat Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei.

După cinci luni de la înființarea grupului, membrii au considerat că este momentul alegerii unui sfânt ocrotitor și au ales-o pe Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași.

Sfânta Blandina s-a născut în 24 februarie 1906, în satul Grușeuți, județul Hotin, din Basarabia, în familia preotului Zaharia și a preotesei Serafima Popovici.

În 1940, după ce Basarabia a fost cedată Uniunii Sovietice, Mama Blondina a fost deportată în Siberia, unde a fost deținută timp de 15 ani.

În 1957 s-a întors în România, stabilindu-se la Iași, unde i-a slujit lui Hristos, dedicându-și viața rugăciunii, transcrierii și traducerii de acatiste, precum și ajutorării celor aflați în suferință.

Sfânta Blandina a trecut la Domnul în data de 24 mai 1971, fiind condusă pe ultimul drum de numeroși preoți, monahi și credincioși.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut-o în rândul sfinților în data de 1 iulie 2025, cu titulatura Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași”, fiind prăznuită anual în ziua de 24 mai.

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Foto credit: Alex Voicu / Departamentul Misiune pentru Tineret

