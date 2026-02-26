Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române organizează un Târg de Mărțișor în scop caritabil

Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române a deschis miercuri Târgul de Mărțișor „Dăruim primăvară, dăruim speranță”, eveniment organizat în scop caritabil, în perioada 25-27 februarie.

Fondurile obținute în urma acestei ediții vor fi donate fraților Ioan și Teodor Rusu. Deschiderea evenimentului a fost marcată de o festivitate în care 90 de copii înscriși la grădiniță și la creșă și-au prezentat mărțișoarele realizate special pentru acest târg.

Directoarea Grădiniței „Buna Vestire”, prof. Corina Olinici, a explicat că târgul urmărește atât păstrarea și promovarea tradiției mărțișorului, cât și ajutorarea fraților Ioan și Teodor Rusu, care se confruntă cu o boală genetică foarte rară.

„Târgul de mărțișoare organizat la grădinița noastră este un eveniment plin de culoare și bucurie, dedicat celebrării primăverii și faptelor bune. Copiii, alături de doamnele educatoare, au pregătit cu multă creativitate mărțișoare, fiecare purtând simbolul tradițional al primăverii și al speranței. Prin acest târg ne dorim nu doar să păstrăm vie tradiția frumoasă a mărțișorului, ci să oferim o lecție importantă despre generozitate și solidaritate.”

„Toate fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi donate către un caz umanitar. Este vorba despre frații Ioan și Teodor Rusu, care se luptă cu o boală genetică extrem de rară, care necesită un tratament special”, a afirmat prof. Corina Olinici la Trinitas TV.

Și părinții au apreciat inițiativa conducerii grădiniței.

„Este o bucurie și o liniște nespusă, ca părinte, să am un copil care frecventează o instituție care promovează valori creștine, valori morale și care organizează astfel de evenimente care vin în ajutorul celor care au cu adevărat nevoie.”, a precizat unul dintre părinții prezenți la eveniment pentru Trinitas TV.

Cazul fraților Ioan și Teodor Rusu

Frații Ioan și Teodor Rusu suferă de o boală genetică rară, în care organismul nu produce o proteină care ajută la funcționarea sistemului nervos. Aceasta conduce în timp la atrofierea progresivă a mușchilor și paralizie, precum și la pierderea capacităților senzoriale: este vorba de Boala Charcot-Marie-Tooth – Tipul 4J (CMT4J).

Pentru a fi ajutați, copiii au nevoie de un tratament care costă peste două milioane de dolari. Până acum, s-a strâns jumătate din această sumă.

Cazul celor doi frați a fost prezentat pe larg de Agenția de știri Basilica, iar familia a fost ajutată și de Asociația Studenților Teologi Ortodocși, care a dedicat concertul de colinde din luna decembrie a anului 2025 strângerii de fonduri pentru cauza familiei Rusu. Printre cei care au sprijinit financiar s-a aflat și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Donații

Transfer bancar

Cont: RO23RNCB0068183170930001

Banca: BCR

Titular: Asociatia Ioan si Teodor CMT4J

CIF: 52228355

Revolut

Cont: RO40REVO0000151891584434

Titular: Valentina Rusu

Cod BIC/SWIFT: REVOROBB

RevTag: @rusuvalentina1987

Tel.: 0774923591

Foto credit: Ziarul Lumina

