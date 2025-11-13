Paraclisul Catedralei Naționale și-a sărbătorit joi hramul de toamnă închinat Sfântului Ioan Gură de Aur.
Pr. Stelian Tofană va susține o conferință la Sala Dalles despre familie și provocările lumii contemporane
Pr. Stelian Tofană, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, va susține joi o conferință despre familie și provocările lumii contemporane, la Sala Dalles, de la ora 19:00. Evenimentul este organizat de studenții…
Asociația Emanoil din Alba Iulia a sărbătorit 300 de întâlniri în slujba formării tinerilor
Peste 90 de voluntari ai Asociației Emanoil din Alba Iulia au marcat luni atingerea pragului de 300 de întâlniri desfășurate săptămânal de-a lungul anilor în slujba formării tinerilor. Momentul aniversar a reunit membrii organizației într-o…
Peste 250 de profesori au participat la o conferință susținută de Ioan-Aurel Pop despre originile creștine ale românilor
Peste 250 de profesori din județul Sibiu au participat duminică la o conferință susținută de academicianul Ioan-Aurel Pop, care a explicat originile latine ale creștinătății din spațiul românesc. Evenimentul a avut loc în cadrul unei…
Campanie pentru sănătate și prevenție: Elevii unei școli din Ilfov au învățat cum să gestioneze situațiile de urgență
Elevii de la Școala Româno-Finlandeză „Alexandru D. Ghica” din Moara Vlăsiei, județul Ilfov, au participat luni la o activitate, unde au învățat cum să gestioneze situațiile de urgență. Inițiativa a fost desfășurată în cadrul proiectului…
PS Varlaam Ploieșteanul a primit o delegație oficială din Grecia la Palatul Patriarhiei
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a primit marți o delegație oficială din Grecia la Palatul Patriarhiei, în cadrul unei întâlniri dedicate dialogului și consolidării relațiilor dintre cele două țări. Delegația a fost condusă de Konstantinos…