Hram la Paraclisul Catedralei Naționale: Sf. Ioan Gură de Aur, un model de propovăduire a credinţei şi moralei creștine

„Sfântul Ioan Gură de Aur rămâne pentru noi un model de propovăduire a credinţei şi moralei creştine într-o lume care poate fi acaparată de visul luxului şi al comodității”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul la hramul Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătorit joi.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur care a arătat că teologia adevărată este întotdeauna vie, dinamică și lucrătoare.

„Ea luminează mintea, încălzește inima și întărește mâinile spre slujire. Predica sa este icoana unui suflet unit cu Hristos, iar filantropia sa este rodul dragostei care nu poate rămâne teorie, ci devine viață”.

Sfântul Ioan Gură de Aur a rămas cunoscut până în zilele noastre pentru Sfânta Liturghie care îi poartă numele și care este săvârşită cel mai des în Biserica Ortodoxă.

Exemplu de sacerdot deplin

Preasfinția Sa a spus că Sfântul Ioan Gură de Aur este un exemplu de sacerdot deplin, mai ales în zilele noastre „când lumea are din nou nevoie de cuvânt curat și de iubire lucrătoare”.

„Chipul Sfântului Ioan Gură de Aur ne stă înainte ca un exemplu de sacerdot deplin: teolog al adevărului, predicator al Evangheliei și părinte al celor săraci și nedreptățiți”.

„Să ne rugăm cu evlavie Sfântului Ioan Gură de Aur. El este dascălul pocăinţei, care mijlocește în faţa Preasfintei Treimi pentru noi toţi. Să imităm curajul lui, tăria lui, nevoinţa lui şi sfinţenia vieţii lui”, a îndemnat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Cu acest mare ierarh şi păstor al Bisericii s-au împlinit cuvintele Mântuitorului, din Evanghelia de azi, Care zice: Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Sfântul Ioan Gură de Aur şi-a pus sufletul pentru oile sale”.

O școală a slujirii

Episcopul vicar patriarhal a amintit că Sfântul Ioan Gură de Aur este comoara cea mai de preț a Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului: „Sfântul Ioan Gură de Aur este, pentru noi toți, părinții slujitori și credincioși închinători ai acestui Paraclis, model inspirator și mijlocitor al nostru înaintea Domnului Hristos”.

„Sub binecuvântarea și ocrotirea sa, acest loc a devenit un adevărat altar al slujirii și al misiunii, un loc în care credința dreaptă se unește cu fapta bună și rugăciunea se transformă în lucrare concretă pentru binele aproapelui”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a spus că „misiunea acestui loc sfânt rămâne o școală a slujirii, o icoană vie a iubirii întru Hristos, un exemplu despre cum se poate uni credința cu fapta bună, tradiția sfântă cu responsabilitatea socială, și rugăciunea cu lucrarea pentru aproapele”.

Totodată, ierarhul a sfințit racla în care este păstrat un fragment din moaștele Sfântului Apostol Filip, primit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel de la arhimandritul Antipa, Starețul chiliei „Sfânta Ana” din Sfântul Munte Athos, cu ocazia sfințirii picturii Catedralei Naționale.

Momente de recunoștință

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul i-a felicitat pe voluntarii paraclisului pentru activitatea social-filantropică și a oferit ordine și distincții din partea Părintelui Patriarh Daniel celor care au contribuit la desfășurarea activității Paraclisului Catedralei Naționale.

În semn de aleasă prețuire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit tuturor voluntarilor paraclisului Diploma Sfințirii Catedralei Naționale cu medalie.

Ordinul „Credință și Comuniune” a fost acordat următorilor: Valentin Săftoiu, Teia Sponte, Cristian Stancu, Mihăiță Atitienei, Laurențiu Huja și Mihai Andrei Dinu, pentru contribuția la realizarea raclelor unor sfinți recent canonizați. Relu Perianu a primit Diploma Anului Centenar cu medalie.

De asemenea, au fost oferite distincții celor care au contribuit la realizarea, într-un timp record, a noilor porți de acces în incinta Catedralei Naționale: Retter Guido, Erbașu Cristian, Erbașu Nelu, Rusu Marius, Rusu Viorel, Iulian Demeter, Familia Iuga Vasile și Cristina.

Cu prilejul hramului, părintele Codruț Marian Toader, diaconul Adrian Butuc și diaconul Cristian Copceag, slujitori la Paraclisul Catedralei Naționale, au primit Diploma și Medalia Sfințirii Catedralei Naționale.

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului are și hramurile Învierea Domnului (hramul principal) și cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromița”, hramul de vară.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene