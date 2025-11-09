Galerie foto: Binecuvântarea lucrărilor de construcție de la Biserica Institutului Oncologic București

Părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru a binecuvântat duminică lucrările de construcție și amenajare de la Biserica Institutului Oncologic București cu hramurile Izvorul Tămăduirii și Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina.
După slujba de sfințire, părintele arhimandrit a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Credincioșii care ajung la această biserică se pot închina la un fragment din moaștele Sfântului Nectarie, donat de principalii ctitori ai acestei biserici, Arhid. Mihail Buca, protopsaltul Catedralei Patriarhale, și soția sa, Daniela.
Vezi mai multe fotografii pe pagina de Facebook.
Știri recente