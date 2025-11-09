Galerie foto: Binecuvântarea lucrărilor de construcție de la Biserica Institutului Oncologic București

Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București a participat la un dialog intercreștin despre Primat și Sinodalitate
Pr. Lect. Dr. Cosmin Daniel Pricop, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București, a participat, în perioada 10-16 mai 2026, la a 19-a sesiune plenară a Comisiei mixte de dialog teologic…
Preoții din diaspora s-au rugat pentru eroii români care odihnesc în cimitirele de onoare din Germania, Austria și Ungaria
Preoți români din afara frontierelor țării au oficiat joi slujbe de pomenire pentru eroii români care odihnesc în cimitirele de onoare din Germania, Austria și Ungaria. Acțiunile comemorative continuă până la finele săptămânii. În Germania…
IPS Atanasie, despre Sf. Constantin cel Mare: A așezat Crucea lui Hristos în centrul vieții unei întregi civilizații
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit joi în Parohia „Înălțarea Domnului” din Stoke-on-Trent, unde a subliniat rolul Sfântului Constantin cel Mare pentru civilizația creștină. Înaltpreasfinția Sa a spus că Sfântul…
A apărut volumul „Monahii, soții și mame de ieri, acum Sfinte rugătoare în cer”
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut un volum dedicat canonizării recente a 16 femei românce cu viață sfântă. Acesta se intitulează „Monahii, soții și mame de ieri, acum Sfinte rugătoare în cer. Proclamarea…
Hram la Mănăstirea Țiganca: Mitropolitul Petru și Episcopul Veniamin i-au pomenit pe eroii căzuți în apărarea Basarabiei
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, au fost prezenți joi la Mănăstirea Țiganca din Republica Moldova, unde au oficiat împreună Sfânta Liturghie de hram și…