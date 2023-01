Paraclisul Institutului Oncologic București, un proiect pentru pacienții din toată țara și familiile lor

În curtea Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” din București se lucrează la o biserica ce va deservi nevoile spirituale ale celor din această instituție – pacienți și personal medical.

Preotul Misionar Gheorghe Subțirică coordonează lucrările cu convingerea că „este un proiect de înaltă importanță spirituală pentru pacienții și aparținătorii veniți din toată țara, precum și pentru cadrele medicale care se ostenesc pentru binele pacienților”.

Lucrările, începute în 25 octombrie 2021, au ajuns la cota + 1,3 metri deasupra subsolului. Proiectul, grațios și perfect proporționat, a fost realizat în stil postbrâncovenesc de arhitectul Șerban Alexandru Popa, care a proiectat peste 30 de biserici.

„Am avut o cooperare foarte strânsă, cu doleanțe și solicitări din partea mea, pe care domnul arhitect, cu bogata sa pricepere, le-a rezolvat”, spune părintele.

Când a văzut macheta, arhitectul a spus: „Este cea mai frumoasă biserică de mici dimensiuni pe care am făcut-o”. „Este o bijuterie!” i-a răspuns părintele.

Îl oferă pe Dumnezeu bolnavilor

Din 2014, Părintele Gheorghe Subțirică face o misiune care nu este deloc ușoară la Institutul Oncologic București. „Unii m-au întrebat de ce acolo, că e misiune grea. Dar am mers cu credință în bunul Dumnezeu și cu gând de a face lucruri bune și de a-i întări pe oameni”, spune preotul misionar.

„Am pus mereu accentul și pe familie. Este foarte important să avem în vedere și familia, care este necăjită, amărâtă pentru suferința celui drag.”

Misiunea sa este să Îl ofere pe Dumnezeu bolnavilor. Cei mai mulți se vindecă doar sufletește, dar, din perspectiva veșniciei, acesta este cel mai important lucru. De-a lungul timpului, părintele a văzut oameni care și-au revenit în mod inexplicabil din comă după rugăciunea de dezlegare – numai pentru a-și putea mărturisi păcatele și a primi Sf. Împărtășanie.

O vindecare nesperată

Sunt și exemple de vindecări neașteptate. „Acum vreo șase ani, în prima săptămână din Postul Mare, m-a chemat un pacient să-l împărtășesc. După ce l-am spovedit și l-am împărtășit, l-am întrebat pe colegul de salon dacă vrea și el să se spovedească și să se împărtășească. Pe un ton mai rece, acela mi-a zis că nu”, povestește Părintele Gheorghe Subțirică.

„L-am întrebat dacă este de credință ortodoxă și a zis că da. Uitați ce vă învăț, i-am spus: spovedania spală păcatele noastre, ne împacă cu Dumnezeu, că toți greșim, iar Împărtășania ne unește cu Hristos Domnul, cu Trupul și Sângele Lui, cu Hristos, Care i-a vindecat pe bolnavi. Și, dacă ai credință, te poate vindeca și pe tine.”

A doua zi, părintele a primit un telefon de la o doamnă care spunea că soțul ei vrea să se spovedească și să se împărtășească. Ajuns în salon, a văzut că era domnul cu care vorbise în ajun.

„Spovedindu-l, l-am întrebat: «Ce te-a făcut să mă chemi?» Și mi-a zis: «Părinte, eu, de trei luni de zile, nu mă pot ridica din pat. Sunt foarte grav bolnav. Ieri, când ați venit la mine și mi-ați zis că, prin Împărtășanie mă fac bine, că Hristos mă vindecă, am prins curaj, credință și am zis că vreau să mă împărtășesc și eu. Am simțit că eu vreau să mă fac bine, dar ceva negativ îmi spunea: nu, nu, nu – toată noaptea când la o ureche, când la alta. Și tocmai de aceea v-am chemat».”

Preotul l-a indemnat să se spovedească și să împărtășească mereu, macar o data la 40 de zile și să aibă credință că Dumnezeu îl poate vindeca – mai ales prin unirea cu El, în Sfânta Împărtășanie.

După 40 de zile, în ultima săptămână a Postului Mare, a venit la Capelă un domn de vreo 55-60 de ani, îmbrăcat în sacou, și l-a întrebat: „Părinte, știți cine sunt? M-ați împărtășit acum câteva săptămâni și v-am povestit că mă gândeam să mă împărtășesc și parcă cineva îmi tot zicea: nu”.

„Dumneavoastră sunteți?” a răspuns Părintele Gheorghe Subțirică.

„Da. Părinte, în a treia zi după Sfânta Împărtășanie, m-am ridicat din pat. Am vrut să vă caut, să vă mulțumesc, dar asistentele nu m-au lăsat, am continuat tratamentul. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu”, a răspuns omul.

După șase luni, acest pacient a revenit la capela spitalului și Îi mulțumea lui Dumnezeu că era bine.

Copiii spirituali de la secția de oncologie

Părintele Gheorghe Subțirică merge permanent și la copiii din Secția de Oncologie Pediatrică. „De multă vreme, pun accentul și pe părinți, îi spovedesc și îi împărtășesc și pe ei, nu numai pe copii. Consider că și ei au mare, mare nevoie, fiind acolo în suferință”, spune Părintele Gheorghe Subțirică.

„A fost acum câțiva ani un copilaș, dacă nu mă înșel Luca îl chema, care era foarte credincios”, își amintește preotul. „Și era într-un salon separat alt copilaș, pe care Luca îl știa și era prieten cu el. Luca a simțit când prietenul acesta al lui a murit. A avut această descoperire.”

„Am visat că a plecat la Dumnezeu și e bine acolo. Și eu o să plec după el”, i-a spus Luca părintelui. „Vorbea despre aceste lucruri foarte firesc și deschis. Era senin ca un înger”, povestește părintele.

Copilul, care nu avea mai mult de 6-7 ani, s-a mutat și el la viața veșnică.

„Desigur că Dumnezeu are grijă în general de copii și cei mai mulți pleacă vindecați, dar sunt și astfel de cazuri care îți rămân mult timp în amintire”, spune preotul misionar.

„Am întâlnit mulți copii foarte spirituali în această secție”, mai spune părintele. „Este bine că misiunea pe care o fac ajută și psihicul, inclusiv în cazul familiilor acestor copii.”

„Întâlnesc diferite cazuri. La început, a fost mai greu, dar m-am întărit cu Duhul. Au fost anumite valuri de neputință, de încercări. Dar, după aceea, lucrurile s-au așezat și m-am gândit că eu sunt aici ca să-i ajut pe ei și înot, ca să îi salvez, fără să mă mai gândesc la riscuri.”

Printre ctitorii noii biserici care se înalță în prezent cu ajutorul lui Dumnezeu și cu donațiile credincioșilor, se numără și familia Arhidiaconului Mihail Bucă, Protopsaltul Catedralei Patriarhale, a cărui fetiță în vârstă de trei ani, Irene Ecaterina, a fost și ea internată în secția de Oncohematologie Pediatrică a spitalului vecin.

La subsolul noului locaș de cult, vor fi organizate activități culturale și de socializare cu pacienții adulți și copii ai institutului.

Lucrările de până acum au costat 1,2 milioane lei, iar devizul estimativ pentru ce a mai rămas de executat, în afară de pictură și de mobilier, este de 3,2 milioane lei.

Donează

Materiale

Pe Părintele Gheorghe Subțirică îl găsiți la capela provizorie a Institutului Oncologic din București, Șos. Fundeni nr. 252, sector 2, București, telefon 0762319080.

Mai este nevoie de 100 metri cubi de cărămidă plină de 12 cm, 38500 de kilograme de fier-beton, 264 metri cubi de beton armat, lemn pentru cofrag și acoperiș, ciment/liant pentru zidărie și tencuieli, învelitoare/tabla de cupru, 100 metri pătrați de plăci de granit pentru pardoseală, materiale pentru instalațiile sanitare, electrice și de ventilare, uși, ferestre din lemn sau termopan imitație lemn.

Sprijin financiar

Pentru că statutul de biserică misionară nu permite deschiderea unui cont pe numele bisericii, la fel ca la o parohie, Protoieria Sector 2 Capitală a creat un cont dedicat pentru acest proiect.

Cont: RO77RNCB0087007135780002

CIF: 5126493

Titular: Protoieria Sector II Capitală

Datele de mai sus pot fi înscrise și în Formularul 230 pentru a dona 3,5% din impozitul pe venit.

Firmele pot acorda ca sponsorizare sume în limita a 20% din impozitul pe profit.

Vezi și:

Sursa foto: Capela Institutului Oncologic București

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews