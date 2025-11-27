Ediția a cincea a Galei „Bucuria Vindecării” a reunit sute de pacienți oncologici

Gala „Bucuria Vindecării”, ediția a V-a, desfășurată duminică la Ateneul Român, a adus împreună aproape 900 de pacienți oncologici și susținători ai acestora, într-un eveniment dedicat vindecării, solidarității și recunoștinței.

La eveniment au avut acces gratuit pacienții oncologici și susținătorii acestora, pe baza unui document medical oficial.

Gala a reunit artiști îndrăgiți, precum Eliza Băleanu, Elina Velica, Iordache Basalic, Marcel Pavel, Miruna Ionescu, Valentin Albeșteanu, Valentin Cucu și Orchestra Medicilor „Dr. Ermil Nichifor”, dirijată de maestrul Iosif Ion Prunner.

Ziduri sufletești

Jurnalistul George Grigoriu, prezentator al galei, a subliniat încă de la început legătura profundă dintre eveniment și proiectul social al Paraclisului Catedralei Naționale: „Pe măsură ce zidurile de piatră ale Catedralei Naționale se înălțau, ele deveneau tot mai puternice datorită zidurilor sufletești ce se întăreau prin apariția acestui proiect”.

Gala va fi difuzată pe Trinitas TV de Ziua Națională, la ora 20:00, pentru toți cei care nu au putut fi prezenți.

„Ne-am dorit să fie un dar pentru toți românii, un motiv de bucurie și o dovadă de solidaritate, principii ce stau la baza acestui proiect”, au transmis organizatorii.

Prefacem lacrima în zâmbet

Cătălina Lițu, coordonatoarea proiectului „Bucuria Vindecării”, a explicat de ce gala este atât de specială: „Noi suntem Bucuria Vindecării – pacienții care acum suntem bine prin mila lui Dumnezeu”.

„Noi prefacem acolo lacrima în zâmbet, frica în curaj, negarea în acceptare cu încredere și cu bucurie”.

Proiectul „Bucuria Vindecării”, desfășurat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, oferă sprijin pacienților oncologici printr-un grup de suport format din medici, terapeuți, nutriționiști, artiști și duhovnici, coordonați de arhimandritul Ciprian Grădinaru și Cătălina Lițu. Peste 400 de persoane au beneficiat până acum de acest program.

Foto credit: Marin Dumitru