Rugăciune și comuniune la Arad: Membri ai Asociației Nevăzătorilor au participat la Taina Sfântului Maslu

Membri ai Asociației Nevăzătorilor din Arad au participat la Taina Sfântului Maslu, în Duminica Vindecării orbului din naștere.

Slujba a fost oficiată la sediul asociației, la invitația președintelui Florin Atimuț, și a reunit clerici și credincioși într-un moment de rugăciune și comuniune.

Părintele Radu Kosztner, paroh la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” – Pecica 1 din municipiu, a subliniat importanța vederii duhovnicești și lucrarea credinței în viața creștinului, subliniind că adevărata lumină este cea care conduce omul spre mântuire.

Președintele Asociației Nevăzătorilor din Arad a mulțumit Arhiepiscopiei Aradului pentru sprijinul constant acordat persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru apropierea arătată prin activitățile pastoral-filantropice desfășurate de-a lungul anilor.

Comunitatea nevăzătorilor a primit în urmă cu șapte ani o icoană din lemn a Mântuitorului, realizată cu înscrisuri în alfabetul Braille, din partea Asociației Ortodoxe „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Aradul Nou.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului