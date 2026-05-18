Muntele Athos a fost reconstituit în serverul dedicat Ortodoxiei din jocul Minecraft

Muntele Athos a fost reconstituit digital în serverul OrthoCraft din jocul Minecraft, un proiect dedicat Ortodoxiei care reunește reconstrucții inspirate din arhitectura și spiritualitatea lumii ortodoxe.

Creatorul serverului OrthoCraft a declarat pentru Basilica.ro, că cea mai nouă realizare a proiectului este „o reconstituire detaliată a Muntelui Athos, care include mai multe clădiri monahale recunoscute din lumea reală”.

Reconstrucția virtuală îmbină elemente inspirate din arhitectura autentică athonită cu structuri originale realizate de membrii comunității. Jucătorii pot explora în mod liber atât Muntele Athos, cât și alte construcții inspirate din întreaga lume creștin-ortodoxă, precum Catedrala Națională.

„Regiunea Muntelui Athos este concepută pentru a surprinde atmosfera și structura comunității monahale, permițând în același timp interpretarea creativă”, a explicat creatorul serverului.

Inițiativa urmărește atât valorificarea patrimoniului ortodox, cât și dezvoltarea unui spațiu creativ dedicat comunității de jucători interesați de tradiția creștină răsăriteană.

„OrthoCraft continuă să se extindă prin noi construcții și îmbunătățiri permanente ale zonelor deja existente”, a mai precizat administratorul serverului.

Peste 2.600 de jucători interesați de Ortodoxie

Serverul OrthoCraft este considerat primul din jocul Minecraft dedicat exclusiv Ortodoxiei, arhitecturii sacre și patrimoniului creștin răsăritean. Comunitatea reunește peste 2.600 de jucători și creatori digitali interesați de reconstituirea unor spații inspirate din tradiția ortodoxă.

Minecraft este un joc video de tip sandbox, axat pe creativitate și construcție, care permite utilizatorilor să creeze lumi virtuale folosind blocuri tridimensionale.

Potrivit Guinness World Records, Minecraft este cel mai vândut joc video din toate timpurile. Dezvoltat de compania Mojang și lansat în anul 2011, jocul a depășit 350 de milioane de copii vândute, conform datelor publicate în Minecraft Annual 2026.

