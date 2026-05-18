Moaștele Sf. Ioan Maximovici vor fi aduse în pelerinaj la Mănăstirea Mono din Canada

Starețul Policarp Athenagoras al Mănăstirii Ortodoxe Române Mono din provincia canadiană Ontario îi invită pe credincioși sâmbătă, 23 mai, la Pelerinajul anual de primăvară în cinstea Sfântului Efrem cel Nou.

„În acest an binecuvântat, marcăm și 60 de ani de la adormirea întru Domnul a Sfântului Ioan (Maximovici) de San Francisco, mare făcător de minuni, grabnic ajutător al celor aflați în suferință și încercare și blând păstor al Ortodoxiei în America de Nord”, transmite părintele stareț.

„Cu această ocazie deosebită, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian, vom avea bucuria de a primi spre închinare moaștele Sfântului Ioan de San Francisco, Făcătorul de Minuni, aduse la Mono spre binecuvântarea credincioșilor și întărirea comunității noastre ortodoxe din Canada.”

Mănăstirea Mono anunță programul slujbelor, care vor fi oficiate de un sobor condus de Episcopul Ortodox Român Ioan Casian al Canadei.

Răspunsurile la strană vor fi oferite de psalți ai Școlii Bizantine a Episcopiei Canadei, sub îndrumarea doamnei Mădălina Enache.

Program

08:00 – Utrenia;

– Utrenia; 10:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească;

– Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească; 12:00 – Agapă frățească.

Mănăstirea Mono are hramurile „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Efrem cel Nou”.

