FOTO: Persoane private de libertate din mai multe penitenciare au expus lucrări artistice la Mănăstirea Antim

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Agenția de știriBasilica.ro
Persoane private de libertate din șapte penitenciare din țară și-au expus lucrările artistice în cadrul unei expoziții găzduite de Mănăstirea Antim din București. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
La Mănăstirea Antim din Capitală a fost prezentată joi dimineață Expoziția „Artă în detenție – oameni, emoții, culoare” cu lucrări artistice realizate de persoane private de libertate de la șapte penitenciare din țară. Lucrările au…
