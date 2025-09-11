FOTO: Persoane private de libertate din mai multe penitenciare au expus lucrări artistice la Mănăstirea Antim

Persoane private de libertate din șapte penitenciare din țară și-au expus lucrările artistice în cadrul unei expoziții găzduite de Mănăstirea Antim din București.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

