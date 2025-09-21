Filmul Trinitas TV despre Sf. Cuv. Mărturisitor Iraclie a fost lansat la Chișinău în prezența Mitropolitului Basarabiei

Filmul documentar „Cu potirul printre obuze”, realizat de Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române despre viața Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, a fost lansat sâmbătă la Cineplex Loteanu din Chișinău, în prezența Mitropolitului Petru al Basarabiei.

Au mai participat Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud și Nectarie al Irlandei și Islandei, clerici, istorici, cercetători, profesori, reprezentanți ai familiei sfântului și cei care au interpretat roluri în reconstituirile unor episoade istorice din film.

La final, Preasfințitul Părinte Veniamin a prezentat aspecte din viața sfântului și lucrarea minunată a lui Dumnezeu, care face cunoscută slujirea plăcuților Săi slujitori.

De asemenea, ierarhul a subliniat importanța acestui proiect pentru cunoașterea istoriei reale și a vieții Bisericii din Basarabia secolului trecut.

Părintele Episcop Veniamin a transmis mulțumiri partenerilor și realizatorilor filmului: TV Trinitas, TVR Chișinău, Institutului de Istorie, Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României, familiei sfântului și tuturor care au fost implicați și au susținut proiectul desfășurat cu binecuvântarea și susținerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Cum s-a făcut cunoscut sfântul

Preasfințitul Părinte Veniamin a mai amintit că Dumnezeu l-a făcut cunoscut pe Sfântul Iraclie în urma minunii din 16 august 2022, când din moaștele lui a izvorât mir.

Ulterior, prin dragostea unor istorici, în special a dnei Nina Negru, care a cercetat viața Sfântului Iraclie, dar și a altor cercetări făcute în Arhiva Sfântului Sinod, Preasfinția Sa a elaborat studiul cu argumentele pentru canonizare.

La final, Ierarhul a mulțumit lui Dumnezeu, Mitropoliei Basarabiei și a rugat pe sfinții canonizați să ocrotească țara noastră și Biserica, invitând credincioșii să viziteze Cahulul, unde pot să cinstească moaștele Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie.

Cei implicați în realizarea documentarului au primit icoana Sfântului Iraclie și Diplome de onoare.

Canonizări în Anul Centenar al Patriarhiei Române

În anul 2024, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 sfinți mărturisitori în temnițele comuniste și mari duhovnici, printre aceștia numărându-se Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie și Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia.

La 4 februarie 2025 a avut loc proclamarea generală a canonizării lor la București, iar la 3 august a avut loc proclamarea la nivel mitropolitan. În data de 17 septembrie s-a făcut proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Iraclie la nivel eparhial, în catedrala Sfântul Ierarh Dionisie din Cahul.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud