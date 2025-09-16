Trinitas TV lansează un film documentar la Chișinău: Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia

Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, lansează documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia” sâmbătă la Chișinău.

Proiecția de gală va avea loc de la ora 19:00 la Cineplex Loteanu din Capitala Republicii Moldova. Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere la adresa: [email protected] (nume complet + numărul de locuri).

Docudrama „Cu potirul printre obuze” ilustrează viața și jertfa Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie Flocea (n. 11 mai 1893, Pojorâta, astăzi județul Suceava, d. 16 august 1964, Chițcani, Republica Moldova).

Protosinghelul Iraclie a fost o personalitate providențială pentru românii din Basarabia mai ales în timpul ocupației sovietice, când a devenit vicar eparhial al Arhiepiscopiei Chișinăului și a condus efectiv Biserica Ortodoxă Română din Basarabia în cele mai periculoase vremuri.

A refuzat categoric orice compromis sau colaborare cu regimul ateu și represiv al URSS, fapt ce a atras arestarea sa în 1945 și deportarea pentru 8 ani în lagărele sovietice.

Proiectul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia” este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și realizat în parteneriat cu Mitropolia Basarabiei, Episcopia Basarabiei de Sud, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova și TVR Moldova.

Sfântul Iraclie din Basarabia

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Sfântul Iraclie din Basarabia în anul 2024 cu data de prăznuire în 3 august, alături de alți 15 mărturisitori din secolul trecut.

Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți a avut loc în data de 4 februarie la Catedrala Patriarhală din București cu ocazia aniversării a 100 de ani de patriarhat românesc.

Sursă foto: Trinitas TV