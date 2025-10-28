Filantropia Ortodoxă Huși, schimb de experiență cu Asociația Diaconia

Echipa Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși a avut la Chișinău, o întâlnire de lucru și un schimb de experiență cu angajații Asociației „Diaconia”.

Reprezentanții Diaconiei au prezentat unele dintre proiectele deosebite desfășurate de asociația filantropică a Mitropoliei Basarabiei.

A fost amintită „Banca de Alimente Diaconia” – un proiect de solidaritate prin care se colectează și distribuie produse alimentare către familii, copii și vârstnici aflați în dificultate, implicând întreaga comunitate în fapta binelui.

„Cu o experiență de peste două decenii, Diaconia promovează solidaritatea, iubirea față de aproapele și implicarea comunitară, fiind un exemplu viu de slujire și dăruire creștină. Ne-am întors acasă cu sufletul plin de recunoștință și inspirație, convinși că filantropia nu are hotare, iar împreună putem aduce mai multă lumină și speranță în viețile celor aflați în suferință”, a declarat inspectorul social Diana Popică.

Întâlnirea dintre cele două organizații filantropice a avut loc la finalul săptămânii trecute.

Asociația Filantropia Ortodoxă Huși este o asociație non-guvernamentală a Episcopiei Hușilor înființată în anul 2018 cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie și activează în domeniul serviciilor sociale comunitare, având drept scop dezvoltarea comunităților teritoriale.

„Diaconia” este structura socială a Mitropoliei Basarabiei care activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova din anul 2001. Organizația este membru al Federației „Filantropia” a Patriarhiei Române.

Foto credit: Episcopia Hușilor