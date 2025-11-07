Federația Națională a Părinților a prezentat un Raport Național, la aniversarea a 20 de ani de activitate

Federația Națională a Părinților – Edupart a marcat, joi, 20 de ani de activitate, prin lansarea Raportului Național al Părinților 2025, într-o ședință desfășurată la Palatul Parlamentului.

Potrivit FNP, documentul reprezintă o sinteză a douăzeci de ani de dialog cu autoritățile și familiile, precum și vocea a peste 20.000 de părinți din întreaga țară.

Cu ocazia acestui eveniment, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj despre misiunea Bisericii de a proteja și cinsti familia, într-o societate „în criză de valori”.

Patriarhul a mai subliniat importanța orei de religie pentru formarea morală a copiilor, dar și despre provocările la care sunt supuși părinții în lumea contemporană.

Scurt istoric

Federația Națională a Părinților din România – Edupart este o organizație nonguvernamentală ce reprezintă interesele a sute de mii de părinți și ale elevilor acestora, având ca scop îmbunătățirea sistemului educațional și protecția drepturilor elevilor și părinților.

FNP are filiale în 37 de județe și mii de membri .

Federația a fost înființată în octombrie 2005 ca o platformă deschisă tuturor Asociațiilor, Consiliilor Reprezentative ale Părinților și Comitetelor de Părinți din instituțiile preuniversitare din România: grădinițe, școli, licee și alte forme de educație.