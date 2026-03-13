Federația Filantropia oferă cursuri de formare profesională pentru persoanele vulnerabile

Federația Filantropia a Patriarhiei Române oferă cursuri de formare profesională pentru persoanele vulnerabile, pentru a le facilita accesul pe piața muncii.

Este vorba despre 12 cursuri de pregătire și perfecționare, printre care: consiliere în domeniul adicțiilor, manager în servicii sociale, îngrijirea bătrânilor la domiciliu și manager de proiect.

Potrivit părintelui Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social – Filantropic al Patriarhiei Române, mai există și cursuri de operator validare și introducere date sau de bucătar.

„Pentru fiecare grupă în parte, maximul de participanți este 28, așadar, tocmai am finalizat și am calificat 28 de consilieri în domeniul adicțiilor, avem și alte cursuri în dezvoltare, operator validare și introducere date, un curs pentru dezvoltarea de noi abilități pentru persoane care vor să-și facă o reconversie profesională”.

„În momentul de față avem două cursuri deschise, unul este în partea teoretică, iar celălalt este în partea practică, aproape de finalizare. Se finalizează, evident, cu un examen atât scris cât și un examen de practică”, a explicat părintele consilier la Trinitas TV.

Ofertă complexă

Pe lângă cursurile autorizate, portofoliul Federației Filantropia cuprinde și 11 programe de instruire în format fizic sau online, în domenii precum planificare strategică, managementul voluntarilor sau strângere de fonduri.

Toate programele includ module teoretice și practice, finalizate cu examen de absolvire.

Lista integrală a cursurilor de calificare și specializare disponibile este aici.

Detalii și înscrieri

Telefon: 0747.980.980 (Olivia Vișan);

Email: [email protected].

Foto credit: Freepik