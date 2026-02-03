Ce cursuri de formare desfășoară Federația Filantropia a Patriarhiei Române în 2026

Federația Filantropia, organizație non-guvernamentală a Patriarhiei Române, își continuă misiunea de sprijinire a Bisericii în lucrarea sa social-filantropică prin consolidarea competențelor profesionale ale celor care activează în serviciul comunității.

Furnizor autorizat de cursuri de formare profesională a adulților încă din anul 2012, Federația Filantropia aduce la cunoștința publicului lista cursurilor de formare profesională, de calificare și specializare disponibile pentru anul 2026, certificate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Cursuri de calificare și specializare

Activitatea de formare acoperă domenii esențiale, oferind recunoaștere națională pentru următoarele specializări:

Operator introducere, validare și prelucrare date, Cod COR RO/03/0611/513;

Lucrător social, Cod COR RO/03/0923/565;

Animator socio-educativ, Cod COR 516907;

Consilier în domeniul adicțiilor, Cod COR 263502;

Pedagog social, Cod COR 341202;

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, Cod COR 242213;

Manager de proiect, Cod COR 242101;

Manager în servicii sociale, Cod COR 112039;

Ospătar (Chelner), Cod COR RO/03/1013/268;

Zugrav, Cod COR RO/03/0732/520;

Ajutor bucătar, Cod COR RO/01/1013/206;

Bucătar, Cod COR RO/03/1013/130.

Pe lângă cursurile autorizate, portofoliul cuprinde și 11 programe de instruire (format fizic sau online) pe teme precum Planificare strategică, Managementul voluntarilor sau Strângere de fonduri.

Toate programele includ module teoretice și practice, finalizate cu examen de absolvire.

Detalii și înscrieri

Telefon: 0747.980.980 (Olivia Vișan);

Email: [email protected].

Documente necesare

Se transmit scanat în format PDF pe e-mail:

Copie CI;

Copie certificat de naștere;

Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

Copie după diploma de studii a ultimei instituţii de învăţământ absolvite (minim licență);

Formular de înscriere (se va transmite la cerere);

Lista competențelor dobândite pentru fiecare curs poate fi consultată aici.

