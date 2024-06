Facultatea de Teologie din Sibiu: Promoția Patriarhului Daniel a aniversat 50 de ani de la absolvire

Promoția 1970-1974 a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, din care a făcut parte și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a aniversat marți 50 de ani de la absolvire.

Programul a început cu Sfânta Liturghie oficiată în capela instituției de învățământ teologic, urmată de o slujbă de Te Deum și un parastas pentru profesorii și colegii trecuți la Domnul.

„Ați fost o promoție binecuvântată de Dumnezeu, privilegiată într-un fel”, a spus Mitropolitul Laurențiu al Ardealului.

„Pentru că Dumnezeu a ales din rândul frățiilor voastre oameni mari și nici nu se puteau mai mari decât Patriarhul României, o mare personalitate în lumea ortodoxă”, a adăugat ierarhul.

„Nu se putea și nu găsea Dumnezeu o altă persoană mai potrivită la vremea potrivită și de aceea să fiți bucuroși, respectuoși și mai ales să vă rugați și să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să-l ajute să poată să conducă corabia aceasta pe drumul Mântuirii”.

„Tot dintre absolvenții de acum 50 de ani îl amintim și pe Înaltpreasfințitul Serafim al Germaniei, dar ne gândim și la alți slujitori emblematici pentru Biserica noastră”, a spus la final Mitropolitul Ardealului.

La finalul Sfintei Liturghii, ierod. Iustinian Stoica, care a slujit zeci de ani la Mănăstirea Prodromu din Muntele Athos, i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu și le-a adresat colegilor de generație un cuvânt apreciativ.

Manifestările au continuat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”, unde membrii promoției 1970-1974 și-au reamintit de momentele din studenție și și-au prezentat realizările pastorale și misionare.

