Expoziție inedită la Palatul Suțu din Capitală: Arta funerară în spațiul românesc

Expoziția temporară „Arta funerară în spațiul românesc. Tematici și simboluri pornind de la schițele lui Frederic Storck” se va deschide, pe 1 octombrie, la Palatul Suțu din Capitală, informează Muzeul Municipiului București. Expoziția se va încheia pe 26 februarie 2026. Accesul la vernisaj este gratuit.

Organizatorii afirmă că vor fi expuse machete și schițe de Frederic Storck pentru cimitire din București, Craiova și Buzău, puse în dialog cu exemple occidentale care au inspirat arta românească.

Punctul central al expoziției îl reprezintă patru machete inedite realizate de Frederic Storck, prezentate alături de monumentele finale păstrate în cimitire precum Bellu și Dumbrava. Ele ilustrează întregul parcurs de creație – de la desen și machetare până la monumentul final – fiind însoțite de fotografii documentare.

Șansa întâlnirii cu Damian Anfile

La vernisaj va fi prezent Damian Anfile, inspector de specialitate în cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, cunoscut pentru cercetările sale și pentru tururile ghidate prin Cimitirul Șerban Vodă (Bellu) și alte zone istorice din București.

Prin monografii, traduceri și studii dedicate cimitirelor, bisericilor și culturii bizantine, Anfile scoate la lumină povești mai puțin cunoscute din patrimoniul funerar și oferă publicului o perspectivă nouă asupra memoriei și moștenirii culturale, anunță MMB.

Frederic Storck (1872–1942) a fost un sculptor român de origine germană, fiu al artistului Karl Storck, considerat primul profesor de sculptură la Școala de Belle-Arte din București. A studiat la München și Paris, dar s-a afirmat mai ales în țară, unde a realizat busturi, monumente publice și lucrări decorative pentru clădiri importante.

A fost profesor la Școala de Belle-Arte din București, influențând generații de tineri sculptori. Casa sa din București, transformată astăzi în muzeu, păstrează lucrările lui și ale soției sale, pictorița Cecilia Cuțescu-Storck.

Foto credit: Muzeul Municipiului București