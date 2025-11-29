Expoziție la Muzeul Mitropolitan din Iași: Inedit. Athos și Meteora acum 100 de ani

Muzeul Mitropolitan din Iași a găzduit, vineri, vernisajul expoziției de fotografie „Inedit. Athos și Meteora acum 100 de ani”, în prezența Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Expoziția reunește imagini documentare surprinse în Sfântul Munte Athos și Meteora la începutul secolului 20, oferind o oportunitate rară de a explora viața monahală din aceste locuri, așa cum era în urmă cu un secol.

Fotografiile au ajuns la Iași, după ce, anterior, fuseseră expuse la Sibiu.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul consideră că rolul acestei expoziții este de a ne îndemna să-L cunoaștem pe Hristos.

„Mesajul acestei expoziții cred că acesta trebuie să fie, să ne întâlnim și noi cu Domnul, să înțelegem că Dumnezeu lucrează în viața noastră și să prelungim și noi rugăciunea între noi și cei ce vor veni, între noi și cei de dinainte de noi, să o prelungim purtând în inimă, precum Sfântul Siluan mărturisea, purtând în inimă nu doar pe cei dintr-o mănăstire, nu doar pe cei dintr-un oraș, ci de este cu putință, pe toți cei de la Adam și câți vor fi până la sfârșitul pe care Domnul îl va descoperi la timp”, a declarat PS Nichifor Botoșăneanul, în cuvântul de deschidere.

Exercițiu de memorie culturală și spirituală

Publicul va putea descoperi o serie de cadre originale din arhive universitare și colecții de patrimoniu, care surprind liniștea muntelui Athos, abruptul impresionant al stâncilor Meteorei și viața simplă a călugărilor de acum o sută de ani, precizează Arhiepiscopia Iașilor.

Expoziția devine și un exercițiu de memorie culturală și spirituală, invitând vizitatorii să regăsească, prin imagini, locuri ce rămân până astăzi repere ale Ortodoxiei.

Vernisajul a avut loc cu sprijinul Departamentului de Arte și Arheologie al Universității Princeton, al Centrului Vatra Athonită din Tesalonic și al Mount Athos Center, în colaborare cu Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, Colonia 1 Mai, Brașov.

Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Foto credit: Doxologia

