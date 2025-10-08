Expoziție cu fotografii din Sfântul Munte Athos de-acum un secol, vernisată la Sibiu

O expoziție de fotografie intitulată „Sfântul Munte Athos şi Meteora acum 100 de ani” a fost vernisată joi, la Biblioteca Județeană „Astra” din Sibiu, a informat Mitropolia Ardealului.

Exponatele reprezintă instantanee realizate acum un secol de către un pictor rus, Vladimir Perfiliev, acum 100 de ani. Părintele Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, a explicat importanța Sfântului Munte Athos pentru ortodoxie.

„Avem izvoare începând cu secolul al IX-lea, dar cu siguranţă că odată cu decretul împăratului Constantin cel Mare prin care acorda libertate de credinţă creştinilor a existat viaţă creştină şi în Muntele Athos. Cum spuneam, dovezile noastre certe sunt începând cu secolul IX, când împăratul Vasile I acordă un statut de autonomie Sfântului Munte Athos, având în vedere că deja exista o viață monahală înfloritoare aici”, a spus părintele decan.

Un mesaj de binecuvântare a trimis și Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, prin intermediul părintelui Vasile Mihoc, vicar cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului.

Athos – muntele convertirilor

Acesta a subliniat sfințenia locului surprins în fotografiile vechi de un secol.

„Muntele Athos este un loc fascinant pentru oricine merge acolo, de oriunde ar fi. În Muntele Athos sunt călugări care s-au convertit după ce au ajuns acolo, ei fiind de prin ţări apusene. Pe câţiva i-am cunoscut personal şi mi-au povestit cum s-au convertit”.

„Istoria Muntelui Athos de mai bine de un mileniu de viață monastică de obşte, începând cu Sfântul Atanasie Athonitul care a construit prima mare mănăstire, Marea Lavră, şi până în prezent este fascinantă, cum este fascinantă şi viața monahală. Muntele Athos a dat sfinți”, a transmis părintele Vasile Mihoc.

Curatorul expoziției, părintele Rareș Șchiopu a povestit auditoriului cum au fost descoperite fotografiile, în Statele Unite, la Departamentul de Arte și Arheologie al Universității Princeton, în spatele unui…butoi.

„Fotografiile acestea au fost descoperite în anul 2017 la Departamentul de Arte şi Arheologie al Universității Princeton. În urma unor lucrări care s-au făcut acolo, mutând o parte a bibliotecii s-a găsit după un dulap un butoi de lemn cu câteva role de film, în mare parte deteriorate, pentru că ei au şi filmat la acea vreme, şi în jur de 300 de fotografii”, a menționat părintele.

Din Athos până la Sibiu via Statele Unite

În continuare, preotul a expus un scurt istoric al fotografiilor expuse, de la începutul secolului trecut și până în zilele noastre.

„Expediția a durat două luni, în toamna anului 1929 şi nu se ştie exact cum au fost folosite aceste materiale, dar cei de la Universitatea Princeton bănuiau că membrii expediției le-au prezentat în cluburile şi grupurile unde se adunau şi vorbeau despre expedițiile lor”.

„După al doilea război mondial au fost donate Universității Princeton, au fost uitate până în 2017 când au fost găsite, inventariate, puse într-o bază electronică, și s-a luat legătura cu Centrul Vatra Athonită din Tesalonic, iar în anul 2023 a fost organizată pentru prima dată această expoziție în Tesalonic”, a mai declarat pr. Rareș Șchiopu.

La vernisaj au mai luat parte clerici și studenți de la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”. Expoziția poate fi vizitată în perioada 6-19 octombrie, la etajul 5 al corpului B al Bibliotecii Judeţene „Astra” din Sibiu.

Foto credit: Mitropolia Ardealului

