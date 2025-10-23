Expoziția „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc” se deschide la Muzeul Militar Național

Expoziția foto-documentară „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc” se va deschide, joi, la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, informează un comunicat de presă citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, evenimentul se desfășoară în contextul mai larg al manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române și urmărește promovarea istoriei și patrimoniului cultural românesc, prin punerea în valoare a Mausoleelor Eroilor de la Mărășești, Focșani, Mărăști și Soveja, și a memoriei celor care și-au jertfit viața pentru apărarea și întregirea României.

Valeria Bălescu, muzeograf în cadrul Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” este curatorul expoziției.

Din Spania în Țara Vrancei

Evenimentele și momentele istorice prezentate în cadrul expoziției vor fi comentate de personalități din domeniul istoriei, de militari și diplomați. O fanfară a muzicilor militare va prezenta un program de cântece patriotice.

La final, va rula documentarul „Mărăști – o promisiune onorată”, film realizat în colaborare cu Studioul Cinematografic al Armatei.

Expoziția vine în România după ce a fost vernisată în Spania, la Castellon de la Plana.Înainte de a poposi la București, expoziția a făcut un periplu prin Țara Vrancei, pentru că reflectă importantele memoriale din acele ținuturi, rezultate în urma aprigelor bătălii din vara anului 1917, pentru apărarea integrității naționale și înfăptuirea unității țării.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

