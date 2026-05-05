Studenți teologi din Iași au organizat activități pentru persoanele private de libertate

Studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași au organizat activități pentru persoanele private de libertate de la penitenciarul din municipiu.

Acțiunea s-a desfășurat la finalul săptămânii trecute în cadrul proiectului „Învierea Domnului și sensul vieții umane”, parte a Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară.

Inițiativa a urmărit promovarea valorilor creștin-ortodoxe în rândul persoanelor private de libertate, prin activități care au pus accent pe reflecția personală asupra unor teme precum iertarea, responsabilitatea și căutarea sensului vieții.

Participanții au luat parte la ateliere tematice, între care „Scrisoare de Înviere”, în care au redactat mesaje adresate propriei persoane sau lui Dumnezeu, ca exercițiu de reflecție.

Păreri despre participare

Studenții implicați au subliniat valoarea experienței trăite. „Am mers spre această întâlnire, cu persoane care au greșit la un moment dat în viață și stau închise, cu emoții covârșitor de mari”, a mărturisit Anca Nastasă, studentă în anul al 2-lea a instituției de învățământ ieșean.

La rândul său, studenta în anul 1, Anastasia Epure, a evidențiat dimensiunea duhovnicească a întâlnirii.

„Această oportunitate de a merge într-un penitenciar și de a vorbi despre Înviere și speranța pe care o aduce ea în viața fiecărui om, a fost o experiență profundă și emoționantă. Am simțit că Dumnezeu lucrează în inimile oamenilor și că mesajul Învierii poate aduce lumină chiar și în cele mai grele locuri”.

Activitatea a fost organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”, în parteneriat cu Penitenciarul Iași și Școala Profesională nr. 41.

Foto credit: Doxologia