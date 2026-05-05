Lucrările de restaurare ale Mănăstirii Arbore și ale Bisericii de lemn din Colacu au fost recepționate

Lucrările de restaurare și conservare ale Mănăstirii Arbore și ale Bisericii de lemn din Colacu au fost recepționate, a anunțat joi Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Delegați ai Centrului Eparhial Suceava, reprezentanți ai autorităților locale și ai companiei de consultanță, dar și executanți ai proiectului, alături de arhitecți, arheologi, restauratori și istorici, s-au reunit pentru recepția lucrărilor la cele două lăcașuri de cult.

Proiectul de restaurare a Ansamblului Mănăstirii Arbore a asigurat intervenții asupra integrității și stabilității construcției, precum și intervenții pentru înlăturarea factorilor care pun în pericol starea monumentului.

Mănăstirea „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” a fost ctitorită în anul 1503 de către părcălabul Luca Arbore.

Monumentul face parte din Patrimoniul mondial UNESCO, din anul 1993, în grupul „Biserici pictate din nordul Moldovei”.

Importanța colaborării dintre experți și comunitate

În ceea ce privește Biserica monument istoric „Sfântul Nicolae” a Parohiei Colacu, au fost avute în vedere o serie de obiective, între care: repararea soclului cu zidărie din piatră și înlocuirea grinzilor talpă, consolidarea structurii cu lemn tratat și ignifugat, revizuirea șarpantei cu lemn tratat și ignifugat, refacerea învelitorilor din șiță, reabilitarea integrală a instalațiilor electrice.

Eugen Caramarin, dirigintele de șantier, a explicat că iconostasul a fost curățat și conservat în afara bugetului principal, prin eforturi voluntare.

Astfel, a precizat domnia sa, a fost evidențiată importanța colaborării dintre experți și comunitate pentru salvarea monumentelor istorice.

Biserica de lemn din Colacu „Sfântul Nicolae” a fost edificată în anul 1800 și a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava.

