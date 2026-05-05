În Portugalia a avut loc prima ediție a Festivalului „Dor de tot ce-i românesc”

Prima ediție a Festivalului „Dor de tot ce-i românesc” a avut loc duminică la Centrul Comunitar Român din Lisabona, Portugalia.

Evenimentul a reunit români stabiliți în Portugalia, dar și un număr mare de persoane originare din Republica Moldova.

Festivalul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de părintele Arhimandrit Iov Cristea. A urmat o agapă cu mâncare tradițională românească și un program artistic oferit de copiii din parohiile din zona Lisabonei.

La manifestare au luat parte Excelența Sa, Daniela Gîtman, Ambasadoarea României la Lisabona, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai Institutului Cultural Român.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei

