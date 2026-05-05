Episcopul Antonie: Credința, răbdarea și pocăința refac legătura omului cu Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a subliniat, duminică, importanța credinței, a răbdării și a pocăinței pentru a reface legătura cu Dumnezeu.

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii oficiate în Paraclisul Episcopal, PS Antonie a arătat că răbdarea slăbănogului din Evanghelie a dat roade.

„Slăbănogul din Evanghelia de astăzi aștepta vindecarea de 38 de ani. O așteptare care a fost răsplătită. Credința și speranța sa în vindecare au dat roade. A fost vindecat de Însuși Fiul lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

„Credința împreună cu răbdarea și pocăința aduc vindecare sufletului și trupului și refac legătura omului cu Dumnezeu, legătură care a fost deteriorată de păcat. Mântuitorul i-a cunoscut inima slăbănogului, regretul său pentru păcatele comise, canonul făcut, cu răbdare, timp de 38 de ani, și l-a iertat, dăruindu-i vindecare”, a adăugat Episcopul Antonie.

În cadrul Sfintei Liturghii, PS Antonie a înălțat rugăciuni pentru încetarea războaielor din lume și așezarea păcii în Ucraina și i-a îndemnat pe cei prezenți să înmulțească rugăciunea pentru pace.

Foto credit: Episcopia de Bălți

