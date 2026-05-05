O parohie românească din Italia a aniversat 20 de ani de la înființare

Parohia „Sfânta Muceniţă Filoteia de la Curtea de Argeş și Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Canicattì, Italia, a aniversat duminică 20 de ani de la înființare.

La eveniment au participat părintele protopop Nicolae Chilcoș, delegatul Episcopului Siluan al Italiei, precum și doamna Carmen Axenie, șef al Consulatului Român la Catania, și domnul Consul Viorel Axenie.

Momentele aniversare au fost prilej de bucurie și comuniune pentru credincioși, care au participat la Sfânta Liturghie oficiată de părintele paroh Ciprian Florentin Gavrilescu.

Parohia a fost înființată în anul 2006, iar începuturile au fost modeste, slujbele fiind săvârșite într-un spațiu improvizat din gara orașului. În anii următori, comunitatea s-a consolidat, primind un lăcaș de cult în anul 2010, care a fost sfințit în 2012 de Preasfințitul Părinte Siluan.

În biserica parohiei sunt păstrate o părticică din sfintele moaște ale Sf. Ier. Nicolae, cât și un veșmânt care a acoperit moaștele Sf. Mucenițe Filoteia, dăruit în anul 2007 de Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului.

De-a lungul timpului, parohia a desfășurat numeroase activități pastorale și sociale, sprijinind comunitatea românească prin acțiuni caritabile, programe misionare și inițiative culturale.

Foto credit: Episcopia Italiei