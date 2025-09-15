O expoziție cu documente și materiale istorice despre Centenarul Patriarhiei Române va fi prezentată în Capitală

La Biblioteca Academiei Române va fi prezentată miercuri Expoziția „Unitate națională și demnitate eclesială – Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie”.

Cu această ocazie, de la ora 11:00, se va desfășura o dezbatere publică în amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”. Evenimentul va fi deschis de prof. ing. Nicolae Noica, Directorul Bibliotecii Academiei Române.

Expoziția va fi amplasată în Sala „Theodor Pallady” și va cuprinde materiale și documente din Cabinetul de Manuscrise al Bibliotecii Academiei Române și de la Biblioteca Sfântului Sinod, colaborator în organizarea expoziției.

Astfel, vor fi expuse scrisori din corespondența Patriarhului Miron Cristea, scrieri, cuvântări bisericești și articole din presa vremii. Vor fi expuse și fotografii din colecția Cabinetului de Stampe.

De asemenea, Biblioteca Sfântului Sinod va expune acte sinodale despre momentul istoric al ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie.

Expoziția va fi deschisă până în data de 2 octombrie.

Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rangul de Patriarhie în anul 1925. La o sută de ani de la acel moment, Sfântul Sinod a proclamat anul 2025 ca fiind Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

Sursă foto: Facebook / Biblioteca Academiei Române