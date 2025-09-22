Constantin Brâncuși, onorat la Amsterdam într-o expoziție de amploare. Urmează Polonia

Expoziția „Brâncuşi, The Birth of Modern Sculpture” (Brâncuși, nașterea sculpturii moderne) a fost inaugurată la Muzeul H’ART din Amsterdam (Țările de Jos), informează News.ro, aceasta putând fi vizitată până în 18 ianuarie 2026.

Evenimentul este organizat în colaborare cu colecțiile Centre Pompidou şi cu sprijinul Institutului Cultural Român (ICR) Bruxelles.

Potrivit ICR, este a doua expoziție găzduită vreodată în Țările de Jos, după retrospectiva organizată la Haga în 1970, reunind peste 30 de capodopere sculpturale, alături de piedestalurile originale create de artist, precum și de fotografii și filme realizate de acesta.

„Cele două expoziții internaționale Constantin Brâncuși, organizate simultan, cu implicarea ICR – prima expoziție personală dedicată operei lui Brâncuși desfășurată în capitala Țârilor de Jos şi expoziția de fotografie Brâncuși. Sculptând lumina de la Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia – vor fi însoțite de publicații bilingve (catalog şi photobook) şi de evenimente de mediere culturală”, a declarat Liviu Jicman, președintele ICR.

Brâncuși, turul Europei

La vernisajul din 19 septembrie au participat peste 700 de persoane, printre care conducerea celor două Muzee, H’ART şi Centre Pompidou, curatoarele expoziției – Ariane Coulondre şi Birgit Boelens, ambasadori, consuli şi atașați culturali acreditați în Țările de Jos, directorii de institute culturale din cadrul rețelei EUNIC, conducerea EUNIC şi personalități olandeze.

„Constantin Brâncuși este unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului al XX-lea, iar moștenirea sa rămâne extrem de relevantă şi astăzi. Suntem recunoscători pentru colaborarea cu Centre Pompidou din Paris şi, în egală măsură, suntem recunoscători Institutului Cultural Român pentru sprijinul acordat în realizarea acestei expoziții la H’ART Museum Amsterdam”, a declarat directorul Muzeului H’ART din Amsterdam, Annabelle Birnie.

Și Polonia îl onorează pe sculptorul din Hobița. Pe 26 septembrie va avea loc vernisajul expoziției Brâncuși. Sculptând cu lumina, curată de Doina Lemny în colaborare cu Karolina Wójcik. Evenimentul este găzduit de Centrul International pentru Cultură din Cracovia și organizat împreună cu Institutul Cultural Român de la Varșovia.

Expoziția reunește o selecție de fotografii originale realizate de Constantin Brâncuşi, provenite din trei prestigioase colecții private: David Grob, Bruce Silverstein New York şi Christian Reyntjens. Publicul o va putea vizita între 27 septembrie şi 14 decembrie 2025.

Foto credit: Institutul Cultural Român