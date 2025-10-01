Expoziție și conferință dedicate muzicii bisericești la Biblioteca Sfântului Sinod

Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române a organizat luni, în cooperare cu Biblioteca Sfântului Sinod, o expoziție de partituri psaltice și o conferință dedicată muzicii bisericești în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

Evenimentul a făcut parte din seria de manifestări conexe Festivalului-concurs național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!”.

Invitații conferinței au fost prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță, prorectorul Universității Naționale de Muzică din București, și părintele prof. dr. Vasile Stanciu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Părintele conf. dr. Stelian Ionașcu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a fost moderator.

Eveniment dedicat Părintelui Patriarh Daniel

„Evenimentul acesta reprezintă un act de recunoștință filială îndreptat spre Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care împlinește 18 ani de păstorire patriarhală, iar cu acest prilej îi urăm ani mulți și buni, cu sănătate, sub ocrotirea Preasfintei Treimi”, a spus în deschidere Arhim. Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

„Ne-am adunat în seara aceasta ca să omagiem muzica bisericească din cei 100 de ani de Patriarhat”, a explicat diac. Marius-Nicolae Șerban.

„Viața și activitatea Patriarhiei Române în acest prim secol de existență a fost caracterizată de multe schimbări și evenimente, unele chiar radicale, care au avut urmări pe măsură. Acest lucru se poate observa și în evoluția muzicii bisericești de la noi.”

Astfel, exponatele au fost împărțite în trei mari perioade: înainte, în timpul și după regimul comunist.

Bogăția cântării corale bisericești românești

Părintele prof. dr. Vasile Stanciu a vorbit despre bogăția cântării corale românești.

„Biserica Ortodoxă Română, prin cântarea corală românească, de factură bizantină, a dobândit un renume interna­țional. Cred că suntem singura Biserică Ortodoxă din toată lumea care are o asemenea bogăție corală bisericească”, a subliniat părintele prof. dr. Vasile Stanciu.

La rândul său, prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță s-a concentrat asupra didacticii predării cântării psaltice și a muzicii bizantine în România, a evoluției cercetării muzicologice bizantine și a perspectivelor de dezvoltare a acesteia în țara noastră.

Vernisajul a inclus un recital de cântări psaltice compuse de ierom. Amfilohie Iordănescu.

Vezi și:

Foto credit: Ziarul Lumina