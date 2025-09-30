Gala laureaților: Câștigătorii Festivalului „Lăudați pe Domnul!” au susținut concertul final la Palatul Patriarhiei

Câștigătorii Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” au susținut marți concertul final la Palatul Patriarhiei.

Manifestarea s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din Capitală. Evenimentul a fost deschis de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, condus de Arhidiaconul Mihail Bucă.

Au urmat corurile câștigătoare de la fiecare categorie: Corul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la categoria Coruri de voci egale; Corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Apostol Andrei din Galați, la categoria Coruri monodice; Corala Catedralei Arhiepiscopale și Mitropolitane, din Arhiepiscopia Târgoviștei, la categoria Coruri mixte ale catedralelor chiriarhale.

În continuare a avut loc ceremonia de premiere la cele două secțiuni: Interpretare și compoziție. Câștigătorii au primit Diploma Festivalului-Concurs „Lăudați pe Domnul!”, premii în bani și cărți.

Premiile au fost înmânate de pr. prof. univ. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal în cadrul Sectorului Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale.

Lista cu câștigătorii poate fi consultată aici.

Bucuria mărturisirii lui Hristos

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la eveniment, i-a felicitat pe câștigătorii festivalului și a adresat un cuvânt intitulat „Mărturisirea credinței și cultivarea recunoștinței față de Dumnezeu prin muzica bisericească”.

„Ediția a XVII-a a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul! se desfășoară în Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și în Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, prilej de recunoștință față de Dumnezeu și de reflecție asupra rolului Bisericii noastre în viața poporului român”, a spus Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că muzica bisericească îi cheamă pe oameni la preamărirea lui Dumnezeu.

„Ea poartă în sine bucuria mărturisirii lui Hristos Cel răstignit și înviat pentru mântuirea lumii, cultivând recunoștința pentru darurile primite de la Dumnezeu”.

„Primul patriarh al României, Miron Cristea, a acordat o atenție deosebită cântării liturgice, înființând – în ziua de 5 martie 1928 – Academia de muzică religioasă, cu scopul de a conserva, dezvolta și promova patrimoniul psaltic tradițional, înscriindu-l în circuitul mai larg al artei sacre și al culturii europene”, a evidențiat Părintele Patriarh Daniel.

Lăudați pe Domnul

Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul” are două secțiuni, de interpretare și de compoziție, și se adresează corurilor monodice, corurilor mixte, corurilor de voci egale și compozitorilor de muzică din Patriarhia Română.

Obiectivele concursului sunt preamărirea lui Dumnezeu prin muzica bisericească, dezvoltarea și promovarea patrimoniului muzical bisericesc, susținerea interpretării autentice și facilitarea accesului publicului larg la acest gen de muzică.

Anul acesta, ediția a 17-a are tema Anului omagial-comemorativ 2025 în Biserica Ortodoxă Română: Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Foto credit: Trinitas TV