Expoziție caritabilă de artă sacră: Fondurile contribuie la renovarea unui așezământ al ortodocșilor români din Italia

O expoziție caritabilă de artă sacră românească, inaugurată la finele săptămânii trecute, a atras înalți reprezentanți ai statului român și alți iubitori de frumos la Palazzo Chigi din Ariccia, Italia.

Scopul evenimentului este strângerea de fonduri pentru renovarea Casei „Sf. Gheorghe”, construită de parohia ortodoxă română din localitatea Genzano di Roma.

La vernisaj au vorbit Francesco Petrucci – custodele Palazzo Chigi, Carlo Zoccolotti – primarul orașului Genzano di Roma, Mădălina Ciocănel – prim colaborator al Ambasadei României pe lângă Sf. Scaun și Ordinul Suveran de Malta, Iulian Bărbos – consul al României la Roma, Părinte Gheorghe Militaru – vicar administrativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, dr. Mihai Coman – lector la secția de Artă Sacră a Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București și curatorul expoziției, și pr. Gheorghe Soponaru – parohul din Genzano di Roma.

Inaugurarea a fost urmată, duminică seară, de prelegerea „Omul-Icoană”, susținută de lect. dr. Mihai Coman la biserica parohiei românești din Genzano di Roma.

Ambasadorul George Bologan a vizitat expoziția

George Bologan, Ambasadorul României pe lângă Sf. Scaun și Ordinul Suveran de Malta, a vizitat marți expoziția, apreciind inițiativa și efortul de promovare a identității românești prin intermediul icoanei.

La final, ambasadorul a vizitat și așezământul social Casa „Sf. Gheorghe” din Genzano din Roma, iar pe pagina de Facebook a ambasadei a fost publicat un anunț despre eveniment și scopul lui.

Despre exponate

Expoziția de icoane „Prosopon” (gr. – „Persoană”) include 40 de lucrări disponibile pentru achiziție și este deschisă până în 25 aprilie inclusiv, în intervalele orare 10:00-13:30 și 15:30-18:30.

Donațiile și fondurile obținute vor fi direcționate integral spre susținerea lucrărilor de renovare ale așezământului social al Parohiei Genzano di Roma.

Donează

IBAN: IT07E0895139130000000356901

Titular: Parrocchia Ortodossa Romena Santa Anastasia Martire

Tel.: 389 581 50 21 (pr. Gheorghe Soponaru)

Email: [email protected]

Foto credit: Andrei Porkolab