Exercițiu pentru situații de urgență: Personalul Catedralei din Roman a fost instruit pentru a interveni

Personalul Catedralei Arhiepiscopale din Roman a participat joi la o simulare a unei situații de urgență în lăcașul de cult.

Exercițiul a presupus a presupus izbucnirea unui incendiu în interiorul catedralei, într-un moment în care se află un număr mare de credincioși. A fost simulată surprinderea a trei persoane în interior, fiind necesară intervenția coordonată pentru evacuarea acestora.

Personalul catedralei a acționat conform procedurilor specifice, reușind evacuarea majorității persoanelor și constituind echipa de primă intervenție.

La exercițiu au participat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Roman, care au contribuit la evacuarea celei de-a doua victime și la gestionarea intervenției inițiale. Echipajele Detașamentului de Pompieri Roman au intervenit pentru salvarea celei de-a treia persoane, localizarea și stingerea incendiului, precum și pentru protejarea clădirilor din vecinătate.

Cei implicați în exercițiu au învățat modul corect de utilizare a stingătoarelor, prin exerciții aplicate în condiții de focar controlat, dar și noțiuni esențiale de prim-ajutor.

Au fost prezentate intervenții în cazuri precum înec cu bol alimentar, pierderea stării de conștiență, lipotimii și manevre de resuscitare, atât pentru adulți, cât și pentru sugari.

Comandantul Detașamentului de Pompieri Roman, colonelul Luca Constantin, a subliniat importanța colaborării instituționale și a pregătirii continue pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului