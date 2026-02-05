Excelența în Jurnalism: Centrul de Presă Basilica a fost nominalizat la Gala Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române a fost nominalizat la Premiul special oferit de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România la Gala „Excelența în jurnalism”.

Evenimentul va avea loc în data de 16 februarie, de la ora 19:00, la Teatrul „Ion Creangă” din București.

La același premiu au fost nominalizați Doina Dabija de la publicația „Literatură și Artă” și jurnalista Andreea Esca.

Seara de gală va reuni jurnaliști de renume, personalități publice, reprezentanți ai mediului academic, oameni de cultură, reprezentanți ai autorităților statului și directori din media.

La aceeași gala vor fi oferite și premii pentru presa scrisă, carte de presă, radio, televiziune, presa online, tineri jurnaliști, fotoreportaj, corespondent de război, managementul presei, filiala anului și opera omnia.

Centrul de Presă Basilica reprezintă forma concretă de activitate a Sectorului Comunicaţii şi Relaţii Publice al Patriarhiei Române. Este format din: Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de știri Basilica, Biroul de presă şi relaţii publice.

Centrul de Presă Basilica funcţionează din 27 octombrie 2007 ca subunitate fără persona­litate juridică, non-profit, a Administraţiei Patriarhale.

