Eveniment cultural-duhovnicesc la Râmnicu Vâlcea: Sfântul Antim Ivireanul în orizont teologic și artistic

Sfântul Antim Ivireanul a fost subiectul celei de-a 22-a sesiuni a comunicărilor organizate de Centrul de Studii Medievale și Premoderne, la Râmnicu Vâlcea. Tema sesiunii din acest a fost: „Sfântul Antim Ivireanul în orizont teologic și artistic”.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a evocat personalitatea Sfântului Antim, pe care l-a numit „cărturar caligraf, traducător, sculptor, predicator, cunoscător al multor limbi străine, fapt pentru care a fost numit vistierie de daruri și pom răsădit lângă izvoarele apelor”.

IPS Varsanufie a trecut în revistă realizările Sfântului Antim în domeniul tipăriturilor: a reactivat sau a pus în funcțiune mai multe centre tipografice [București (1691-1694, 1701-1705, 1714-1716); Mănăstirea Snagov (1694-1701); Râmnic (1705-1708); Târgoviște (1709-1715)], în care au fost tipărite 66 de cărți.

Valorizând oportunitățile oferite de tipar pentru răspândirea cărților de cult și de învățătură, Sfântul Antim Ivireanul a înființat la Râmnic o tipografie, „fiindcă nu am altă putere spre ajutorul aproapelui decât ocupația tipografiei, nu voi lipsi vreodată ca să folosesc după putința mea pe frații întru Christos ai mei tipărind deosebite cărți de suflet folositoare și mântuitoare”.

O dezbatere valoroasă

În afară de Arhiepiscopul Râmnicului, la sesiunea de comunicări au mai luat cuvântul: