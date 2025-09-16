Dezbatere despre Sf. Antim Ivireanul, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București va găzdui, miercuri de la ora 16:00, la Salonul Carol, dezbaterea „Antim Ivireanul”.

În cadrul evenimentului vor lua cuvântul Directorul Muzeului Național al Literaturii Române, Ioan Cristescu, Excelența Sa, doamna Tamar Beruchașvili, Ambasadoare a Georgiei în România, directorul Institutului de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” al Academiei Române, Laura Bădescu, academicianul Gheorghe Chivu și părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și director al Bibliotecii Sfântului Sinod din Bucureşti.

Cu ocazia dezbaterii va fi proiectat filmul „Georgian Heritage. In the Bosom of Europe”. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ambasada Georgiei la București.

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul a fost georgian de neam și Mitropolit al Țării Românești timp de opt ani, între 1708 și 1716. În 1992, Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul sfinților, cu dată de prăznuire pe 27 septembrie.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu