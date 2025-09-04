Eugenia Nicolae și Corul „Varlaam Mitropolitul” dau startul campaniei „Fapta bună face casă bună”

Artista Eugenia Nicolae a devenit primul ambasador al proiectului „Dar pentru Copii”, alături de Corul Academic al Școlii „Varlaam Mitropolitul” Iași, dirijat de prof. Ilinca Furtună, anunță platforma fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Este vorba despre o colaborare muzicală caritabilă, cu un mesaj care îmbină arta, emoția și solidaritatea, pentru a sprijini copiii din familiile numeroase din județele Iași, Botoșani și Neamț.

„Arta înseamnă emoție, iar emoția deschide inimi. Sper ca muzica mea, împletită cu vocile minunate ale copiilor, să fie acel conductor care duce emoția acolo unde este nevoie”, a spus Eugenia Nicolae, care s-a implicat cu suflet și dedicare în acest proiect.

Pe lângă piesa muzicală, campania are și un alt instrument prin care copiii pot fi ajutați: un SMS la numărul 8864, cu textul „CARAMIDA” – donație recurentă de 4 euro/lună.

Un dar pentru copii schimbă vieți

Proiectul „Dar pentru Copii”, coordonat de Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor, este dedicat familiilor numeroase care au nevoie de sprijin.

Din 2019 până astăzi, sprijinul oferit prin proiect s-a concretizat astfel:

⦁ 6 case ridicate sau finalizate acolo unde construcțiile erau neterminate;

⦁ acoperișuri refăcute și gospodării renovate;

⦁ mobilier, electrocasnice și utilități esențiale (apă, electricitate, căldură);

⦁ spații pentru creșterea animalelor și animale domestice pentru hrană sustenabilă;

⦁ produse de bază, rechizite și sprijin educațional;

⦁ acces la îngrijiri medicale și tratamente pentru copiii cu probleme de sănătate.

„Dorința de a fi sprijin pentru familiile numeroase a crescut firesc, odată cu întâlnirea unor situații în care crucea vieții era purtată cu greutate, dar și cu multă credință. În fața acestor chipuri luminoase de părinți și copii, echipa Pro Vita a simțit chemarea de a fi aproape”, a menționat pr. Radu Brînză, coordonator al Departamentului Pro Vita.

Cum puteți ajuta

„Oamenii fac lumea mai bună pentru alți oameni. Avem o putere extraordinară de a face bine, iar atunci când fiecare adaugă câte puțin din inima lui, acel «puțin» devine o forță uriașă care schimbă vieți”, adaugă Eugenia Nicolae.

Modalități de donare: