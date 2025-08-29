Bucuria Prieteniei: Copii români din șapte țări s-au jucat departe de lumea digitală, ca pe vremea lui Ștefan cel Mare

Copii români din șapte țări s-au întâlnit, în perioada 17 – 24 august, în cadrul ediției a 8 – a a taberei „Bucuria Prieteniei”, organizată de către Mitropolia Germaniei, Austriei și Luxemburgului, la Nemțișor, în județul Neamț,

Cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani, cei 52 de copii români au provenit din șapte țări: Austria, Germania, România, Franța, Irlanda, Anglia și Grecia.

Programul activităților în tabără a îmbinat credința, jocurile și educația.

Pe lângă participarea la rugăciune și Împărtășirea cu Sfintele Taine, copiii au luat parte la atelierele gândite de organizatori pentru a le stimula abilitățile și cunoștințele.

Astfel, imaginația a fost pusă la încercare în cadrul atelierelor de linogravură și acuarelă, unde s-au jucat cu culorile și formele.

Bucurie fără filtru digital

Atelierul de supraviețuire în natură a fost ca ghid pentru situații neobișnuite în aer liber, unde copiii au învățat să construiască adăposturi din crengi sau să aprindă foc fără chibrituri.

Punctul culminant a fost, poate, atelierul istoric, acolo unde copiii s-au jucat, precum odinioară pe vremea Sfântului Ștefan cel Mare, „de-a răzeșii și turcii”, departe de ecrane și lumea digitală.

Participanții au mai jucat fotbal, volei, badminton sau tir cu arcul. Focul de tabără și Seara talentelor au întregit o experiență unică pentru fiecare dintre 52 de copii prezenți la Tabăra „Bucuria Prieteniei”.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Austriei și Luxemburgului

