Episcopul Visarion: Natura este un dar al lui Dumnezeu făcut oamenilor

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a participat la activitățile din Săptămâna Verde de la Școala „Vasile Bacalu” din Mahmudia, unde a explicat elevilor faptul că natura este un dar al lui Dumnezeu pentru oameni.

Ierarhul le-a transmis copiilor că avem o responsabilitate față de mediul înconjurător, așa cum reiese din învățătura Bisericii și viețile sfinților.

„Le-am prezentat dovezi din Vechiul și Noul Testament în legătură cu porunca biblică de a ocroti natura, pentru că natura, cu adevărat, este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut oamenilor. Omul, fiind creația lui Dumnezeu, are o responsabilitate deosebită față de natura înconjurătoare”.

„Le-am adus exemple și din viața Sfinților Părinți, dar și din viața Bisericii, în legătură cu grija deosebită, pe care trebuie să o arătăm față de natură, care este și ea creată de Dumnezeu spre folosul nostru al oamenilor”, a spus ierarhul la Trinitas TV.

La finalul zilei, ierarhul și elevii au plantat un măslin în curtea școlii.

Foto credit: Episcopia Tulcii / Facebook

