Episcopul Veniamin s-a întâlnit cu Ambasadorul României în Republica Moldova

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a primit joi vizita Excelenței Sale Cristian-Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova.

Preasfinția Sa i-a mulțumit oaspetelui pentru atenția pe care o are pentru românii din sudul Basarabiei, dar și pentru susținerea proiectelor identitare, subliniind importanța păstrării și promovării frumoaselor tradiții pascale în spațiul basarabean.

Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu l-a felicitat pe Episcopul Veniamin pentru dedicarea și consecvența manifestate în protejarea identității și tradițiilor comune.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Veniamin și-a exprimat recunoștința față de Guvernul României pentru susținerea proiectelor eparhiale. Ierarhul a mulțumit reprezentanților Statului Român din Republica Moldova pentru cooperare, evidențiind conlucrarea și promovarea valorilor la nivel local.

Episcopul Basarabiei de Sud a subliniat importanța promovării dialogului dintre membrii comunităților, amintind că grija pentru valorile familiei și mărturisirea credinței sunt prioritățile pastorale în contextul Anului omagial al pastorației familiei în Patriarhia Română.

Ambasadorul României în Republica Moldova a vizitat miercuri Mănăstirea Eroilor de la Țiganca.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud