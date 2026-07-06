Episcopul Veniamin: Să avem credință, pentru că Dumnezeu ne poate vindeca de orice boală, suferință și rană sufletească

„Să avem credință, pentru că Dumnezeu ne poate vindeca de orice boală, de orice suferință și de orice rană sufletească, dacă venim la El cu pocăință, smerenie și încredere”, a spus duminică Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud.

Preasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din municipiul Cahul, Republica Moldova.

Referindu-se la Evanghelia Duminicii a cincea după Rusalii, ierarhul a arătat că aceasta descoperă atât drama omului aflat sub stăpânirea răului, cât și puterea mântuitoare a lui Hristos.

„Vedem, pe de o parte, starea tristă a celor doi demonizați, lupta lor pentru a supraviețui și izolarea lor de către societate, care i-a condamnat la o existență în singurătate. Acolo unde sunt prezenți demonii, oamenii ajung să moară sufletește, chiar dacă trupește sunt încă vii, pentru că demonii transformă, pervertesc și distrug”.

„Evanghelia ne arată că, înaintea lui Hristos, demonii Îl recunosc ca Fiu al lui Dumnezeu și nu pot lucra nimic fără îngăduința Sa”, a mai spus Preasfinția Sa.

Chemare la iubire față de aproapele

Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat reacția locuitorilor din ținutul Gadarei, care nu s-au bucurat de vindecarea celor doi oameni.

„Locuitorii cetății nu s-au bucurat pentru vindecarea celor doi demonizați și nici nu au dat dovadă de solidaritate față de suferința lor. De multe ori, și noi ne comportăm ca ei: avem inima împietrită și suntem insensibili în fața durerii aproapelui”, a spus ierarhul

Preasfinția Sa a îndemnat la ajutor pentru aproapele aflat în suferință: „Să devenim asemenea lui Hristos, să aducem bucurie în viața semenilor noștri prin dragoste, smerenie, post și rugăciune. Numai astfel vom putea împlini voia lui Dumnezeu și vom fi mărturisitori ai iubirii Sale în lume”.

„Să-I slujim lui Dumnezeu și să ne asumăm cu multă responsabilitate grija față de aproapele, mărturisind prin faptele noastre iubirea pe care Hristos ne-a arătat-o”.

În cadrul slujbei, au fost rostite rugăciuni pentru victimele represaliilor comuniste și pentru toți cei care au fost deportați în zilele de 5-6 iulie 1949.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud